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Курца отправят в отставку

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Себастьян Курц

Президент Австрии Александер ван дер Беллен отправит правительство канцлера Себастьяна Курца 28 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Временно исполняющим обязанности канцлера станет заместитель Курца, министр финансов Хартвиг Легер.

Ранее нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия Курцу. После этого он заявил, что готов к передаче власти. Это первый случай, когда парламент сместил канцлера страны, начиная с 1945 года.

На выборах в Европарламент 26 мая Австрийская народная партия (АНП) Себастьяна Курца победила в Австрии с 35,4 процентов голосов.

Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с уже бывшим вице-канцлером и главой ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а все происходящее — спланированная акция.

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