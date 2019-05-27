Курца отправят в отставку

Президент Австрии Александер ван дер Беллен отправит правительство канцлера Себастьяна Курца 28 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Временно исполняющим обязанности канцлера станет заместитель Курца, министр финансов Хартвиг Легер.

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Ранее нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия Курцу. После этого он заявил, что готов к передаче власти. Это первый случай, когда парламент сместил канцлера страны, начиная с 1945 года.

На выборах в Европарламент 26 мая Австрийская народная партия (АНП) Себастьяна Курца победила в Австрии с 35,4 процентов голосов.

Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с уже бывшим вице-канцлером и главой ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а все происходящее — спланированная акция.

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