Оценены достижения врио главы Сахалина

«Центр политической конъюнктуры» (ЦПК) выпустил доклад, посвященный врио губернатора Сахалинской области Валерию Лимаренко, который занимает этот пост с декабря 2018 года.

Одним из основных достижений Лимаренко называется способность привлекать в регион деньги федерального центра, прежде всего — на развитие инфраструктуры и социальной сферы. «Он добился увеличения финансирования в рамках единой субсидии на развитие социальной инфраструктуры до 15,7 миллиарда рублей, еще 2,3 миллиарда регион получит по программе развития здравоохранения», — говорится в докладе.

Также отмечается то, что врио губернатора «вывел на новый уровень» сотрудничество с крупными компаниями, в частности с «Газпромом» и ВЭБ.РФ, и наладил отношения с представителями местной элиты. В его работе, по мнению экспертов ЦПК, просматривается системность, заключающаяся, например, в планомерной работе по формированию портфелей из региональных проектов.

Помимо этого Лимаренко, как пишет ЦПК, намерен существенно нарастить объемы строительства жилья, рассчитывает ликвидировать в регионе обучение во вторую смену и планирует в текущем году дополнительно выделить на социальные нужды 400 миллионов рублей.

В целом поводов для серьезной критики в адрес Лимаренко нет, заключает центр.

Выборы губернатора Сахалинской области должны пройти 8 сентября текущего года в единый день голосования. Лимаренко возглавил регион в декабре 2018-го после того, как его предшественник на этом посту Олег Кожемяко был переведен на должность врио губернатора Приморского края.

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