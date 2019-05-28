Тренер «Милана» покинул клуб и отказался от зарплаты за два года

Главный тренер итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо ушел в отставку и отказался от компенсации за досрочный разрыв отношений. Его слова приводит La Repubblica.

«Почему я отказался от еще двух лет контракта с клубом? Все потому, что в истории моих отношений с "Миланом" никогда деньги не были на первом месте», — отметил Гаттузо.

По его словам, решение покинуть должность далось ему нелегко. Тренер признался, что навсегда запомнит то время, что он руководил «Миланом». «Для меня это грустный, но хорошо обдуманный шаг», — заключил Гаттузо.

Под его руководством «Милан» завершил нынешний сезон чемпионата Италии на пятом месте в турнирной таблице и остался без путевки в Лигу чемпионов. В грядущем сезоне клуб выступит в Лиге Европы.

Гаттузо возглавил «Милан» осенью 2017 года, не сумев завоевать трофеев. В бытность игроком он также защищал цвета россонери, проведя в составе клуба 13 лет.

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