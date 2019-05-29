Сломанный финскими хоккеистами Кубок оказался ненастоящим

Менеджер сборной Финляндии по хоккею Мика Кортелайнен заявил, что игроки не ломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира. Его слова передает ТАСС.

По его словам, сборная получила копию трофея, у которой днище отсутствовало изначально. Кортелайнен указал на то, что этот вариант несколько отличается от оригинального кубка. «Он в таком же состоянии, в котором был, когда мы его получили», — заявил Кортилайнен.

Фотографии трофея были опубликованы в Instagram-аккаунте сборной Финляндии 28 мая. На них видно, что у кубка нет дна. В таком виде игроки показали его болельщикам после прибытия в Хельсинки.

Финны на турнире в Словакии в третий раз в истории стали чемпионами мира, в финале обыграв канадцев со счетом 3:1. По пути к решающему матчу сборная Финляндии обыграла команду России. Отечественные хоккеисты в итоге стали третьими, обыграв в матче за бронзу чехов.

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