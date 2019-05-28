Выигравшие ЧМ финские хоккеисты сломали чемпионский кубок

Финские хоккеисты сломали кубок, которые они получили за победу на чемпионате мира. На фотографиях, опубликованных в Instagram-аккаунте сборной, видно, что у трофея отсутствует днище.

Снимки были опубликованы после приезда спортсменов в Хельсинки. Финны на турнире в Словакии в третий раз в истории стали чемпионами мира, в финале обыграв канадцев со счетом 3:1.

#Leijonat #Kotiinpaluu #Kansanjuhla #MMkulta #Maailmanmestarit #MMkisat #IIHFWorlds #intohimonajääkiekko 📷: Riku Laukkanen Фото опубликовано @leijonatfi

По пути к решающему матчу сборная Финляндии обыграла команду России. Полуфинальная встреча завершилась со счетом 1:0. Россияне позднее в матче за бронзу оказались сильнее Чехии (2:2 в основное время и овертайм, победа в серии буллитов).

Чемпионат мира проходил в Братиславе и Кошице.

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