Выигравшие ЧМ финские хоккеисты сломали чемпионский кубок

Финские хоккеисты сломали кубок, которые они получили за победу на чемпионате мира. На фотографиях, опубликованных в Instagram-аккаунте сборной, видно, что у трофея отсутствует днище.
Снимки были опубликованы после приезда спортсменов в Хельсинки. Финны на турнире в Словакии в третий раз в истории стали чемпионами мира, в финале обыграв канадцев со счетом 3:1.
По пути к решающему матчу сборная Финляндии обыграла команду России. Полуфинальная встреча завершилась со счетом 1:0. Россияне позднее в матче за бронзу оказались сильнее Чехии (2:2 в основное время и овертайм, победа в серии буллитов).
Чемпионат мира проходил в Братиславе и Кошице.
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