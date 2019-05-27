Описано состояние российских хоккеистов после поражения от Финляндии на ЧМ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, как российская национальная команда приняла поражение от Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Третьяк рассказал, что ему удалось попасть в раздевалку сборной после финальной сирены. Он отметил, что все игроки переживали и среди них не было равнодушных. В то же время Третьяк подчеркнул, что российские хоккеисты понимали, насколько трудно им будет в матче за бронзу с Чехией.

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Также глава ФХР признал, что сейчас командам нужно играть с полной отдачей с каждым соперником. «Еще удача должна быть», — отметил Третьяк.

В полуфинале чемпионата мира россияне уступили финнам со счетом 0:1. Впоследствии сборная Финляндии стала победителем турнира: в финале она обыграла Канаду — 3:1. Россия же оказалась сильнее Чехии в матче за третье место (2:2 в основное время и в овертайме, победа в серии буллитов).

Турнир проходил в Словакии. Финны стали чемпионами мира в третий раз в истории.

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