Целый город остался без горячей воды из-за долгов перед «Газпромом»

В Ленинградской области 75 тысяч жителей Всеволожска остались без горячей воды из-за долгов управляющих компаний перед «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Всеволожского района области.

По состоянию на 29 мая ресурсоснабжающая организация «Всеволожские тепловые сети» так и не выплатила «Газпрому» долг в размере 41 миллиона рублей. В эту сумму входят задолженности за поставку газа в марте (7 миллионов рублей) и в апреле (34 миллиона рублей), уточнили агентству представители «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

В «Газпроме» также отметили, что с компанией-должником была заключена договоренность о рассрочке платежей до 27 мая, которая не была выполнена. Из-за этого во Всеволожске ограничили газоснабжения на четыре котельные. В компании добавили, что когда долг будет выплачен, газоснабжение котельных незамедлительно возобновят.

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По словам представителей правительства Ленинградской области, погашение задолженности начнется в среду, 29 мая. Компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в свою очередь согласилась возобновить подачу газа после поступления первой части долга.

«Мы ожидаем, что вода сегодня будет», — сказал собеседник агентства.

В предупреждении, опубликованном на сайте организации-должника, отмечается, что согласно «Правилам ограничения подачи (поставки) и отбора газа» предприятие вынуждено отказаться от приготовления горячей воды, не отвечающей требованиям предъявляемым к качеству коммунальной услуги.

Ранее россияне выразили свое негодование в соцсетях из-за начала ежегодного отключения горячей воды в домах, которое стартовало в мае. Одни недоумевали, почему система до сих пор не отлажена таким образом, чтобы население не оставалось без горячей воды, другие жаловались на то, что отключение произошло без предупреждения.

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