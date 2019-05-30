На фестивале Sound Up в Москве выступит аккордеонист Марио Баткович

На фестивале Sound Up, который состоится 31 мая в Москве на территории Трехгорной мануфактуры, выступит швейцарский композитор Марио Баткович. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Марио Баткович пишет и исполняет экспериментальную музыку для аккордеона. В его произведениях отразились множество стилей: от академического минимализма до панк-рока. В 2017 году он записал альбом «Mario Batkovic». Эта пластинка вошла в топ-10 авангардных альбомов того года, по версии журнала Rolling Stone.

Помимо Батковича на сцену выйдет петербургский композитор Дима Аникин. Он представит проект resequence и исполнит треки из альбома «Вой сирен». Также гостей концерта ждет бар и психологический перформанс от Юрия Квятковского.

Приобрести билеты можно на сайте.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!