Ракетный удар Су-34 показали на видео

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Нанесение ракетного удара многофункциональными сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России на учениях в Курганской области попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

«В ходе учения летчики, пикируя с высоты около двух тысяч метров на скорости 700 километров в час, нанесли высокоточный ракетный удар неуправляемыми проникающими ракетами по мишени, имитирующей подземный командный пункт условного противника, находящегося на глубине около двух метров под землей», — сказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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Там же отметили, что в летно-тактическом учении участвовали шесть самолетов и около 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава авиационной эскадрильи.

В январе появилось видео с Су-34, который во время операции в Сирии применил против террористов ракету Х-35.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 способен поражать наземные и воздушные объекты днем и ночью при любых метеоусловиях. Самолет использует управляемое вооружение классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 ограничена четырьмя тысячами километров, максимальная скорость — 1,9 тысячи километров в час, боевая нагрузка — до восьми тонн.

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