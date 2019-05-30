Момент смертельной аварии на Дунае попал на видео

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Камеры наблюдения у реки Дунай напротив парламента Венгрии в Будапеште засняли момент, когда прогулочное судно с туристами из Южной Кореи столкнулось с пароходом вечером 29 мая. Видео опубликовал сайт idokep.

Ранее сообщалось, что известно как минимум о 7 погибших. Еще 21 человек числится пропавшим без вести. Как сообщает «Интерфакс», южнокорейское министерство иностранных дел подтвердило гибель своих граждан.

Корпус утонувшего судна остается на дне реки. Судоходство остановлено для проведения спасательных мероприятий, однако работа спецслужб затруднена из-за сильного дождя и течения. Температура воды в реке держится на уровне 10-12 градусов, что привело к сильному переохлаждению пассажиров.

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