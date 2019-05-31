Познер порассуждал о своем еврействе

Телеведущий Владимир Познер заявил, что совершенно не чувствует себя евреем. Об этом журналист рассказал в своем официальном блоге.

«Я себя совершенно не чувствую евреем, я гораздо больше чувствую себя французом или даже американцем. Поэтому сказать, что это мне мешало или помогало – нет, это вообще никак не влияло», — отметил он.

Познер подчеркнул, что по иудейству мать должна быть еврейкой, но его мать не еврейка, а французская католичка. «Тем не менее фамилия моя Познер, и это фамилия евреев из города Познань в Польше, и оттуда, со стороны моего отца, были люди, которые приехали в Россию», — заметил ведущий.

По словам Познера, было время, когда он стеснялся своей фамилии, потому что антисемитизм в России был довольно силен. «Сегодня меньше. Слава богу это прошло, я совершенно не стесняюсь этого», — добавил журналист.

Ранее 85-летний Познер заявил, что ему легко быть старым, так как он хорошо себя чувствует, но признал негативное отношение общества к пожилым.

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