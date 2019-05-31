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Главного тренера сборной Германии по футболу госпитализировали

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Йоахим Лёв

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды. Из-за этого он пропустит ближайшие матчи отбора на чемпионат Европы 2020 года, сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Состояние специалиста оценивается как хорошее, однако доктора посоветовали ему отдохнуть в ближайшие недели. Из-за этого сборной Германии в матчах с Белоруссией и Эстонией будет руководить помощник Лева Маркус Сорг. Сам тренер сказал, что чувствует себя нормально. Несмотря на лечение, он будет оставаться на связи со своими ассистентами.

Сборная Германии играет в группе С. Пока она провела один матч, в котором одержала победу над Нидерландами (3:2). Встреча с Белоруссией пройдет 8 июня, с эстонцами команда сыграет 11 июня.

Лев руководит сборной Германии с 2006 года. Под его руководством команда в 2014 году стала чемпионом мира. На последнем мундиале в России немцы не сумели выйти из группы.

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