Италия закроет университет белых католиков-радикалов

Власти Италии отзовут лицензию на использование монастыря у университета Dignitas Humanae, который планировал готовить радикальных политических активистов-католиков. Об этом сообщает Reuters.

Официальной причиной запрета на использование здания в пригороде Рима называется нарушение договора, невыплата пошлины и невыполнение ремонтных работ.

Руководитель института, ныне расположенного в монастыре Чертоза ди Тризульти, в сентябре прошлого года рассказывал, что программу для курсов лидерства в нем разрабатывал Стивен Бэннон — бывший главный советник президента США Дональда Трампа, идеолог белого национализма и союза христиан с иудеями против агрессивного ислама. Он также известен как организатор кампании по созданию общеевропейского популистского движения.

Проект создания «академии радикальных правых» вызывал критику левых партий Италии. Тем не менее правящее правое движение «Пять звезд» отмечает, что отзыв лицензии не имеет политической подоплеки.

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