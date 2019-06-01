Немцам захотели разрешить есть еду с помоек

Власти немецкого города Гамбург хотят разрешить жителям забирать еду из помоек и мусорных ящиков. Об этом сообщает Euronews.

Как указывает издание, ежегодно в Германии выбрасываются миллионы тонн вполне пригодной к употреблению еды с истекшим сроком годности. Однако в настоящее время забирать еду из мусорных контейнеров — преступление.

С данной инициативой выступил депутат парламента Гамбурга Тим Штеффен. В своем Twitter-аккаунте он написал: «Пришло время наладить обращение с едой! Не должно быть такого, когда миллионы тонн выбрасываются просто так, а людей [взявших еду] отдают под суд. Необходима декриминализация!»

Планируется, что Штеффен внесет соответствующий законопроект, который, как он надеется, станет образцом для изменения федерального законодательства. Кроме того, он планирует запретить супермаркетам выбрасывать съедобную еду и обязать их жертвовать ее нуждающимся.

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