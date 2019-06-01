Украина нашла способ мотивировать военных перед боями

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Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед выходом в район проведения Операции объединенных сил (ООС) выплатят по три тысячи гривен (7,2 тысячи рублей) в качестве премии. Об этом сообщил министр обороны страны Степан Полторак в своем Facebook-аккаунте.

Он добавил, что принял это решение, находясь в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Закарпатье. «Определяя задачи командованию воинской части, акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное нахождение в полевых условиях и изнурительный учебный процесс во время боевого слаживания», — отметил глава Минобороны.

По словам Полтарака, выплаты будут производиться для повышения мотивации военнослужащих.

В апреле в команде президента Украины Владимира Зеленского заявили, что бойцы ВСУ через пять лет будут получать от одной тысячи евро (30 тысяч гривен, или 72 тысячи рублей) в месяц. При этом зарплата полковников составит 2,5 тысячи евро.

В ноябре 2018 года бывший глава государства Петр Порошенко назвал наземную агрессию России главным условием повышения минимальной заработной платы военным.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года, после того как киевские власти объявили о старте АТО — так Киев называл попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла ООС под командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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