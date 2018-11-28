Украинских военных заставили ждать российского вторжения для повышения зарплат

Президент Украины Петр Порошенко рассказал об условиях повышения минимальной заработной платы военным. Прямую трансляцию с визита главы государства в Черниговскую область вел телеканал «112 Украина».

По его словам, в случае начала «наземной агрессии России», зарплаты военным будут повышены с первого дня вторжения на территорию Украины. «Если мы введем военный компонент военного положения в случае вторжения, повышение будет с этого же дня», — подчеркнул он. Порошенко отметил, что он дал задание подготовить необходимые документы.

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Изначально планировалось, что зарплата военным будет повышена с 1 января 2019 года. После повышения минимальная зарплата составит 10 тысяч гривен (23,6 тысячи рублей). В 2018 году, согласно заявлению министра обороны Степана Полторака, зарплата военнослужащих не может быть ниже 7,5 тысячи гривен (17,7 тысячи рублей). Средняя зарплата на Украине — 8,7 тысячи гривен (20,5 тысячи рублей), сообщает РБК Украина.

Ранее 28 ноября Порошенко подписал закон о введении военного положения в ряде регионов страны. Согласно ему, в период военного положения частичная мобилизация объявляется президентом страны в сроки и в объемах согласно угрозам национальной безопасности и обороны Украины.

Причиной ввода военного положения обозначен произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Тогда пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. По информации ФСБ, украинские корабли зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до включения Крыма в состав страны; Киев считает, что инцидент произошел в международных водах.

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