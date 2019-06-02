Мэр Лондона сравнил Трампа с фашистами

Мэр Лондона Садик Хан раскритиковал президента США Дональда Трампа за использование «фашистской риторики». Об этом сообщает газета The Guardian.

По словам Хана, американский лидер использует тот же язык для сплочения своих сторонников, что и «фашисты XX века». Мэр Лондона перечислил политиков, которые используют новые, «зловещие» способы донесения своей позиции. Это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава МВД Италии Маттео Сальвини, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж.

«Трамп является одним из наиболее вопиющих примеров растущей глобальной угрозы. Крайние правые в настоящее время набирают популярность во всем мире, угрожая нашим с трудом завоеванным правам, свободам и ценностям», — заявил Хан.

Заявление мэра Лондона прозвучало накануне государственного визита Трампа в Великобританию, который состоится 3 июня.

В конце мая Трамп пообещал ввести пятипроцентную пошлину на все товары из Мексики, если страна не остановит поток нелегальных мигрантов в США. Планируется, что размер пошлины будет ежемесячно расти и в октябре 2019 года составит 25 процентов.

Одним из основных пунктов программы Трампа на президентских выборах 2016 года было строительство стены на границе с Мексикой. Для этого президент ввел в стране чрезвычайное положение и перенаправил на проект военные расходы. Однако 25 мая 2019-го стало известно, что суд штата Калифорния наложил запрет на такое использование бюджетных средств Минобороны США.

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