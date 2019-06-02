Лоза уличил Алсу в благотворительности за чужие деньги

Музыкант Юрий Лоза считает, что певица Алсу жертвует на благотворительность чужие деньги. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Музыкант отметил, что исполнительница, которая позволила дочери Микелле Абрамовой отдать выигранный на шоу «Голос. Дети» миллион рублей в фонд имени Анжелы Вавиловой, решила «словить очки за чужой счет». «Если бы она отдала свои деньги, тогда другое дело. А тут она взяла и пожертвовала на благотворительность чужие. Очень некрасиво получается», — высказался Лоза.

1 июня председатель правления фонда Владимир Вавилов рассказал, что после победы в шоу Микелла Абрамова вручила ему подписанный договор со словами: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток». Организация, которую поддержала дочь Алсу, была создана в 2003 году Владимиром и Мариной Вавиловыми в память об их дочери Анжеле, умершей в пятилетнем возрасте от рака. Она помогает страдающим онкологическими заболеваниями детям из Татарстана.

Результаты шестого сезона «Голос. Дети» были аннулированы после того, как компания Group-IB, занимающаяся расследованием киберпреступлений, зафиксировала накрутки голосов в пользу победительницы, которой стала Абрамова. По итогам спецвыпуска шоу всем финалистам вручили по миллиону рублей, а представитель Universal Music предложил им записать свои композиции при поддержке компании.

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