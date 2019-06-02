Эксперт рассказал о проблемах с выдачей багажа в «Шереметьево»

Проблемы с выдачей багажа в московском аэропорту «Шереметьево» носят временный, локальный характер, заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, к которому «Лента.ру» обратилась за комментарием. По мнению эксперта, ни в коем случае нельзя говорить о какой-то системной, технологической проблеме в аэропорту.

«Нам всем хорошо известно о пропускной способности авиаузла в Шереметьево. Нет никаких данных, позволяющих судить, о том, что количество рейсов увеличилось, — подчеркнул Роман Гусаров. — Более того, во время Чемпионата мира по футболу Шереметьево обслуживало гораздо большее количество авиарейсов чем теперь. И аэропорт прекрасно справился с этой задачей».

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что в «Шереметьево» произошел сбой в системе выдачи багажа. В пресс-службе аэропорта РИА Новости сообщили, что задержки наблюдались только в терминале F, и пообещали, что в ближайшее время проблему решат.

