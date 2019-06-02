Россиян предложили лишить счетчиков тепла

Министерство строительства предлагает отказаться от установки индивидуальных счетчиков тепла в новых жилых домах. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующий документ, направленный в Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу.

Эксперты Минстроя отмечают, что поквартирное начисление платежей провоцирует конфликты между соседями — некоторые граждане намеренно перекрывают вентили в своих квартирах, перекладывая тем самым расходы за тепло на своих соседей. Фактически их жилье тоже обогревается — через стены, пол и потолок.

Кроме того, полностью перекрывают отопление владельцы «инвестиционных» квартир (приобретенных с целью вложения накоплений) и люди, которые уезжают на заработки и по другим причинам. Также не пользуются общим теплом те, кто устанавливает в помещениях автономную климатическую технику.

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В Минстрое указывают, что и принцип подсчета тепла в жилых домах вызывает сомнения. «Определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно», — говорится в письме, подготовленном ведомством.

Чиновники также считают, что приборы учета тепла стоят слишком дорого, и их использование экономически нецелесообразно.

Летом 2018-го в Минстрое заявляли, что все жилые дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2020 года, будут в обязательном порядке оснащаться счетчиками расхода энергоресурсов с функцией дистанционной передачи данных. Предполагается, что «умные» приборы помогут сделать процесс начисления платы более прозрачным и, как следствие, уменьшить расходы граждан на услуги ЖКХ.

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