Китай оставил Казахстан без денег на мегапроект

Реализация проекта легкорельсового трамвая, который строился в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь» на территории Нур-Султана, зашла в тупик из-за недостатка финансирования. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, китайский Банк развития приостановил выдачу заемных средств в 2018 году после того, как кредитное учреждение, в котором они хранились, лишилось лицензии. В мэрии Нур-Султана сообщили, что из 313 миллионов долларов, выделенных китайской стороной, 258 остались не потраченными. Банк развития Китая выделил эти средства казахстанской государственной компании ТОО «Астана LRT», которая в свою очередь наняла консорциум китайских компаний для строительных работ.

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Компания поместила выделенные средства на счет в Банке Астаны менее чем за месяц до того, как у него в сентябре 2018 года отозвали лицензию на проведение банковских операций. В связи с этим обязательство по выплате долга или компенсации перешло к «Фонду проблемных кредитов», учрежденному Минфином республики. После этого уже в октябре китайская сторона прекратила финансирование.

Казахстанские чиновники утверждают, что теперь им придется брать кредиты внутри страны, чтобы завершить строительные работы. В то же время казахстанская сторона сообщила, что погасит задолженность перед Банком развития Китая. По словам директора департамента государственного заимствования Минфина Казахстана Руслана Мейрханова, республика работает над реструктуризацией китайского кредита, он защищен госгарантией. Он добавил, что за завершение проекта железнодорожных путей будет отвечать мэрия Нур-Султана, а не министерство финансов. Она будет привлекать средства в тенге для снижения валютных рисков.

Проект легкорельсового трамвая должен был связать аэропорт и железнодорожный вокзал Нур-Султана. Банк развития Китая выдал под него кредит в 1,9 миллиарда долларов сроком на 20 лет под 2,5 процента годовых. Кроме того, казахстанская сторона могла рассчитывать на два года отсрочки выплаты основного долга и под государственную гарантию. Строительство легкорельсового трамвая началось в Нур-Султане в 2017 году. Запустить проект планировалось в 2020-м.

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