Кремль опроверг сделку по Сирии с США и Израилем

Информация о скором заключении сделки по Сирии между Россией, США и Израилем не соответсвует действительности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует газета «Коммерсантъ» в понедельник, 3 июня.

«Я не стал бы сейчас забегать вперед, не буду этого делать и хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков», — сказал Песков.

Ранее в понедельник газета Asharq Al-Awsat сообщила, что власти Израиля и Соединенных Штатов планируют предложить Москве сделку по урегулированию сирийского конфликта. Речь идет об отмене санкций в отношении режима президента Сирии Башара Асада в обмен на ответственность российской стороны за ограничение влияния Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Москву прекратить обстрелы в сирийской провинции Идлиб. Он также заявил, что из-за этих действий страдает мирное население. В Кремле ответили, что боевики должны быть нейтрализованы.

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