Назван любимый шашлык россиян

Специалисты сервиса по доставке еды Delivery Club назвали наиболее востребованный у россиян вид шашлыка. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 июня.

Так, самым популярным оказался свиной шашлык: его заказывали 44 процента пользователей приложения Delivery Club. Второе место занял куриный шашлык (29 процентов), третье — шашлык из баранины (7 процентов).

Также стало известно, что вместе с этим блюдом чаще всего россияне заказывали лаваш и чесночный соус. Отмечается, что средняя стоимость порции шашлыка составляет 425 рублей.

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Кроме того, выяснилось, что в мае 2019 года доля заказов с шашлыками выросла в два раза по сравнению с предыдущими месяцами. В этом месяце она достигла 6 процентов, в то время как в предыдущие не превышала 3 процентов. При этом год назад, в мае 2018-го, доля заказов с шашлыком составляла 2,9 процента.

В апреле продавец мясной лавки в Париже по имени Жак поделился секретом приготовления правильного шашлыка. По его словам, при мариновании нужно забыть о кетчупе, уксусе и майонезе и внимательно следить за степенью прожарки, чтобы мясо не превратилось «в несъедобную подошву». При этом некачественное мясо, по его мнению, невозможно исправить никаким маринадом, а вот хорошее можно испортить.

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