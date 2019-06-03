Спорт
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Томь
Томск
Матч окончен
1:0
Общий счет 1:2
Уфа
Уфа
Россия - Переходные матчи • Переходные матчи. 2-й матч
Крылья Советов
Самара
Матч окончен
0:1
Общий счет 3:2
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Россия - Переходные матчи • Переходные матчи. 2-й матч
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Завтра
Начало в 03:00 (МСК)
Бостон Брюинз
Бостон
НХЛ - плей-офф • Кубок Стэнли. 4-й матч
Слоан Стивенс
Завтра
Начало в 12:00 (МСК)
Йоханна Конта
Ролан Гаррос (ж)
Последние новости
Зеленский вернул Кучме работу
Британскую сценаристку высмеяли за жалобу на отсутствие темнокожих в «Чернобыле»
Сердобольный учитель усыновил тяжелобольного ученика и спас ему жизнь
Охота на Т-34-85 в Йемене попала на видео
Найдено лечение быстро убивающего рака
Накормивший бомжа печеньем с зубной пастой блогер получил срок
«Газпром» стал самой дорогой компанией России
Зеленский уволил замглавы СБУ
Убийство бывшего спецназовца ГРУ в драке с чеченцами попало на видео
Появилось фото «разорванной» украинским военным американской винтовки
Новости партнеров

Американская скелетонистка попросила защиты для выступлений в России

Перейти в «Мою Ленту»
Кэти Юлендер

Американская скелетонистка Кэти Юлендер отреагировала на слухи о возможном отстранении России от Олимпиады-2020. Запись доступна в Twitter-аккаунте спортсменки.

«Такое ощущение, будто ничего не меняется. И сборная США планирует вернуться в Сочи на Кубок мира? После угроз смерти, что я получила, мне может потребоваться защита», — написала 34-летняя Юлендер.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не планирует проводить в России этапы Кубка мира по скелетону. Согласно календарю организации, Сочи примет старт европейского и межконтинентального кубка.

О возможном отстранении России от ОИ-2020 со ссылкой на собственные источники сообщило британское издание Sunday Times. В материале утверждается, что допинговый скандал с участием российского прыгуна Данилы Лысенко может повлиять на участие сборной России в грядущих летних Играх. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков данную информацию опроверг.

Юлендер неоднократно выступала с критикой российских спортсменов. В частности, в феврале 2018-го скелетонистка не согласилась с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего 28 российских атлетов, ранее пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах.

Американка выступает за сборную с 2002 года. Она приняла участие в двух Олимпиадах, а также дважды завоевывала Кубок мира. Юлендер становилась чемпионкой мира в одиночном разряде, а также в составе смешанной команды по бобслею и скелетону.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия отреагировала на угрозу отстранения от Олимпиады-2020
Стало известно об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Американская скелетонистка сочла россиян ушедшими от законного наказания
Другие материалы рубрики
Спорт04:08 2 июня

«Так быстро не было даже у меня с женой»

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов. Как это было
11:26Сегодня

Стало известно о возможном бое Нурмагомедова и Макгрегора в сентябре

20:1324 мая

Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»

12:44Сегодня

Выходку полуголой модели в финале ЛЧ оценили в миллионы долларов

Спорт00:0218 мая

Кулак рейха

Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
09:39Сегодня

На обвиненного в изнасиловании Неймара завели уголовное дело

10:38Сегодня

Ибрагимович обработал мяч на лету и забил через себя

00:10Сегодня

Названа еще одна возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»

Спорт08:34 1 июня

Юные хоккеисты скрестили клюшки

Как турнир EuroChem Cup снискал славу «детского чемпионата мира по хоккею»
19:2024 мая

Олимпийский чемпион напомнил о тревожных моментах в игре российских хоккеистов

07:56Сегодня

Ковальчук отсоветовал россиянам пить пиво в отпуске

22:29 2 июня

Сын погибшего экс-футболиста «Реала» написал прощальное письмо отцу

Россия
Выросло число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Раненые и пропавшие без вести: подробности ЧП на оборонном заводе
«Это как от рака лечиться»
«Спящий» туберкулез есть у 8 из 10 россиян. Большинство об этом даже не подозревают
«Застой и стабильность — это одно и то же»
Эпоха застоя кончилась 35 лет назад. Был ли у советской власти шанс сохранить СССР?
Сын Дудаева опроверг еврейское происхождение отца
Красную площадь эвакуировали из-за сообщений о бомбе
Организатора акции против строительства храма в Екатеринбурге оштрафовали
Кремль отреагировал на призыв Трампа по Идлибу
Все материалы
Мир
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
Армия Судана расстреляла протестующих
Охота на Т-34-85 в Йемене попала на видео
CША рассказали о готовности к новой ядерной сделке с Ираном
Трамп назвал мэра Лондона неудачником
Дружба в эпоху перемен
Китай и Россия готовы стать друзьями навеки. Что им мешает?
Охрана Белого дома подстрелила проникшего в резиденцию президента мужчину
Все материалы
Бывший СССР
EKRE и ee молодежная организация «Синие пробуждение» организовали в день празднования 101-й годовщины Эстонской Республики, 24 февраля, факельное шествие в центре ТаллиннаЭстонский реванш
В Прибалтике пришли к власти новые националисты. Они чтут легион СС и ненавидят мигрантов
Зеленский вернул Кучме работу
Урановая пустошь
В этом поселке крепло величие СССР. Сегодня здесь разруха и радиация
Появилось фото «разорванной» украинским военным американской винтовки
Зеленский уволил замглавы СБУ
Порошенко захотел стать отцом нации
Пострадавшая от домогательств журналистка станет пресс-секретарем Зеленского
Все материалы
Экономика
Хапанем немножечко
Корпорации врываются в феминизм и поддерживают ЛГБТ. Все ради денег
На Okko Спорт стартовали продажи подписок на Английскую премьер-лигу
В России захотели ввести сбор за сигареты
Rambler Group обновит систему управления
Убийственная жадность
Миллионы американцев умирают из-за плохой страховки. Проблему не могут решить уже 10 лет
Россияне заметили снижение зарплат
Россияне стали больше покупать в интернете
Все материалы
Силовые структуры
«Если в суде что-то расскажешь, тебе не жить»
Россиянин под пытками взял на себя чужое убийство. Его оправдали, но снова хотят посадить
«Он стал по очереди ломать ему пальцы»
Как лидер одной из самых жестоких банд России зарабатывал миллионы и лично убивал врагов
Последняя кровь
Как одна из самых жестоких ОПГ России убивала бизнесменов, чиновников и свидетелей
Друг убитого в Подмосковье спецназовца рассказал обстоятельства произошедшего
Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы своего мужа
Стали известны подробности драки с участием бывшего спецназовца
Российский генерал рассказал о лишениях ради борьбы с терроризмом
Все материалы
Наука и техника
Тайная угроза
Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Все еще магия
Чем закончилась «тихая революция» Apple: AirPods 2
Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса
Опровергнута опасность кофе для сердца
Впервые протестировано генетическое оружие
Обнаружены следы древней опасной инфекции
Все материалы
Спорт
«Так быстро не было даже у меня с женой»
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов. Как это было
Стало известно о возможном бое Нурмагомедова и Макгрегора в сентябре
Выходку полуголой модели в финале ЛЧ оценили в миллионы долларов
На обвиненного в изнасиловании Неймара завели уголовное дело
Ибрагимович обработал мяч на лету и забил через себя
Названа еще одна возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»
Ковальчук отсоветовал россиянам пить пиво в отпуске
Все материалы
Культура
Бон Джови (справа) и Стас Намин (в центре)«Жажда власти и денег ослепляет»
Как советский рок покорил Запад
Владимир Маяковский и Лиля БрикМои борьба, тюрьма и чертовщина
13 лучших книг лета: биография Лили Брик, двухтомник Мураками и Стивен Фрай
«Когда тело дрожит, а глаза закатываются под лоб»
Что происходит с наемными убийцами после смерти: новая книга Этгара Керета
Британскую сценаристку высмеяли за жалобу на отсутствие темнокожих в «Чернобыле»
Умер актер из фильма «Ширли-Мырли»
Художник устроил акцию с десятками голых женщин в Нью-Йорке за свободу сосков
Звезда «Джуно» выложила обнаженное фото с женой в честь гей-прайда
Все материалы
Интернет и СМИ
«Отвратительная и угнетающая демонстрация нездоровых людей»
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Я опустошен»
Секс-скандал разрушил судьбу популярного гей-блогера. От него отвернулись миллионы фанатов
Телеведущая оправдала потрогавшего ее во время интервью бывшего помощника Трампа
Tinder попал в реестр по слежке
Смертельно больную девушку осудили за желание свободных отношений
Зрители раскрыли секрет трюка с исчезновением на шоу талантов
Все материалы
Ценности
«Домогательства провоцируют фильмы»
Убийства чести, переизбыток женихов и алкоголизм: что окружает индийских женщин
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Рита ОраБойцовские петушки
Эта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
Американцев взволновала новая прическа Трампа
Мелания Трамп нашла способ впечатлить королеву Великобритании
Детское фото Ким Кардашьян в пижаме поразило фанатов
Россияне разгневались на грузинского дизайнера и бросились защищать Бузову
Все материалы
Путешествия
«Проснулся в Берлине, а вокруг опять стена, кордоны, КГБ»
Зачем россиянам ехать в Германию
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Тут над смертью смеются до колик»
Как россиянин очутился в самом опасном месте планеты и смог выжить
Мать двоих детей забралась на скалу ради красивого вида и погибла
Власти США потребовали показывать соцсети при подаче на визу
Названы самые опасные для фигуры россиян страны
В Гималаях пропали семеро альпинистов
Все материалы
Из жизни
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Джордан Адлард-Роджерс«Я больше не грязный секрет»
Тайный сын аристократа рос среди бродяг. После смерти отца он добился правды и денег
Неуклюжие врачи подожгли пациента во время операции
Женщина получила отправленное 112 лет назад письмо
Покусанная акулой девушка принялась ее защищать
Трехметровый аллигатор выбил окно и ворвался в дом
Все материалы
Главные конкуренты 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale
Кто поспорит с самым революционным Ferrari наших дней?
Дизайнер нарисовал Defender 378 раз
Классический Land Rover как арт-объект
Лучший тюнинг месяца
8 самых ярких доработанных автомобилей мая
Браво, Bravo!
История маленького концепта Lamborghini, предвосхитившего Gallardo
Стали известны цены на Lada Granta Cross
Skoda показала спортивную версию кроссовера Kamiq
Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера
Все материалы
Дом
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Один из самых фотографируемых домов США выставили на продажу
Элитное жилье в Москве обогнало дешевое по темпам удорожания
Россиян предложили лишить счетчиков тепла
Ночь в московской коммуналке оценили в 37 тысяч рублей
Все материалы