Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Следующая рабочая неделя в России будет сокращенной. Об этом «Российской газете» напомнили в Роструде.

По словам представителя ведомства, это связано с празднованием Дня России, который выпадает на среду. Так, 11 июня россиян ожидает сокращенный день, 12 июня — выходной, а остаток недели — 13 и 14 июня — будет рабочим.

Ранее сообщалось, что будущие новогодние каникулы составят восемь дней, а не десять, как было в нынешнем и предыдущем годах. Изменения связаны с тем, что 30 и 31 декабря в этот раз выпадают на будни. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что сокращение новогодних праздников произойдет из-за переноса майских выходных, который нужен для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

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