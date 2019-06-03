Из жизни
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Пострадавший в драке с участием бывшего спецназовца рассказал об инциденте
Президент Казахстана рассказал о смысле смены власти
Россиянин с топором и тесаком напал на сотрудника мэрии
В Москву придет тропическая жара 
Зрители раскрыли секрет трюка с исчезновением на шоу талантов
Россия опровергла отзыв своих специалистов из Венесуэлы
На обвиненного в изнасиловании Неймара завели уголовное дело
В США сообщили об отзыве российских военных из Венесуэлы
Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей
США выдвинули ультиматум Евросоюзу
Новости партнеров

Подруга одержимой розовым женщины помешалась на желтом

Перейти в «Мою Ленту»

Жительница американского города Лос-Анджелес, помешанная на розовом, обнаружила, что ее соседка одержима желтым цветом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

54-летняя Киттен Кей Сера (Kitten Kay Sera) называет себя монохроматницей — человеком, предпочитающий один цвет любому другому. Она тридцать лет носит только розовое и отказывается одеваться иначе даже на похороны. «В моей розовой квартире есть розовая беговая дорожка, розовая гитара, розовый телефон, розовый пылесос, розовая туалетная бумага — и список можно продолжать еще долго, — говорит женщина. — Даже моя собачка розового цвета. Я крашу ей шерсть свекольным соком. Он совершенно безвреден, ветеринар разрешил».

Сера давно хотела найти других монохроматниц. «Я начала искать таких же людей в 2014 году, — рассказывает она. — Дала рекламу на Craigslist (популярный сайт объявлений — прим. «Ленты.ру») во всех крупных городах в каждом штате — и ни одного ответа. Это было так грустно, что я заплакала. Мне так хотелось связаться с кем-то вроде себя».

В итоге она обнаружила, что другая женщина, одержимая одним цветом, живет всего в 20 минутах от нее. 35-летняя Элла Лондон помешалась на желтом в 2012 году. Она одевается в желтую одежду, чистит зубы желтой щеткой, красит волосы в желтый цвет, делает желтый макияж и предпочитает желтую еду — например, бананы и яичницу. «Желтый — это солнце, он приносит нам жизнь и заставляет все тикать», — объясняет она.

Как выяснилось, есть и другие монохроматницы. «Я нашла других людей вроде нас в Соединенных Штатах, и это потрясающе, — говорит Сера. — Есть зеленая женщина, оранжевая женщина, синяя, фиолетовая и еще красная. Из нас можно составить целую радугу. Теперь она вместе с Лондон пытается организовать встречу, на которой соберутся все любительницы одного цвета.

В 2018 году сообщалось, что жительница Боливии перевоплотилась в куклу и утверждает, что только в таком образе смогла полюбить себя. Теперь она носит необычный кукольный макияж и костюмы и больше не комплексует.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman known as the 'Queen of Pink' finds a best friend who's equally in love with yellow - and both of their homes and wardrobes are COVERED in their favorite colors
Полька с внешностью куклы Барби и грудью восьмого размера осталась одинока
Девушка превратилась в куклу и влюбилась в себя
Английская «лолита» потратила 18 тысяч фунтов на схожесть с фарфоровой куклой
Другие материалы рубрики
Из жизни00:02Сегодня

Беспечный покойник

Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
07:05Сегодня

Подозреваемый в убийстве модели беглый миллионер впервые заговорил

20:5331 мая

В Нигерии разоблачили глотавшую государственные деньги «змею»

05:08Сегодня

Трехметровый аллигатор выбил окно и ворвался в дом

Из жизниПартнерский материал

Лучшее время суток

Почему возникает бессонница и как с ней бороться
02:31Сегодня

Жена приняла остановку сердца у мужа за храп

17:5131 мая

Раненый гиппопотам отбился от шести львов

17:04 1 июня

Американец застрелил подругу во время секса

Из жизни00:05 1 июня
Джордан Адлард-Роджерс

«Я больше не грязный секрет»

Тайный сын аристократа рос среди бродяг. После смерти отца он добился правды и денег
17:37 1 июня

Среди московских бездомных нашли шведскую писательницу-фантаста

15:1331 мая

Студентам пообещали заплатить за прогулы занятий

03:22 1 июня

Лишившаяся ног модель примет участие в марафоне

Россия
Выросло число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Раненые и пропавшие без вести: подробности ЧП на оборонном заводе
«Это как от рака лечиться»
«Спящий» туберкулез есть у 8 из 10 россиян. Большинство об этом даже не подозревают
«Застой и стабильность — это одно и то же»
Эпоха застоя кончилась 35 лет назад. Был ли у советской власти шанс сохранить СССР?
Число пострадавших от взрывов в Дзержинске достигло 116 человек
В «китовую тюрьму» стали водить детские экскурсии
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске
Сотрудник Шереметьево забросил сигнальный конус на крыло самолета и ушел
Все материалы
Мир
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
США выдвинули ультиматум Евросоюзу
Дружба в эпоху перемен
Китай и Россия готовы стать друзьями навеки. Что им мешает?
«Их бьют, насилуют и унижают в любое время»
 
Все материалы
Бывший СССР
EKRE и ee молодежная организация «Синие пробуждение» организовали в день празднования 101-й годовщины Эстонской Республики, 24 февраля, факельное шествие в центре ТаллиннаЭстонский реванш
В Прибалтике пришли к власти новые националисты. Они чтут легион СС и ненавидят мигрантов
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Урановая пустошь
В этом поселке крепло величие СССР. Сегодня здесь разруха и радиация
Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Саакашвили рассказал о последней встрече с Порошенко
Полиция возбудила два уголовных дела после сноса памятника Жукову в Харькове
Все материалы
Экономика
Хапанем немножечко
Корпорации врываются в феминизм и поддерживают ЛГБТ. Все ради денег
«Желание добиться хайпа»
Двукратное повышение цен на плацкарт оказалось фейком
В России захотели ввести сбор за сигареты
Повышение НДС не оправдало ожиданий
Убийственная жадность
Миллионы американцев умирают из-за плохой страховки. Проблему не могут решить уже 10 лет
В России отменят десять тысяч ГОСТов
Россияне стали больше покупать в интернете
Все материалы
Силовые структуры
«Если в суде что-то расскажешь, тебе не жить»
Россиянин под пытками взял на себя чужое убийство. Его оправдали, но снова хотят посадить
«Он стал по очереди ломать ему пальцы»
Как лидер одной из самых жестоких банд России зарабатывал миллионы и лично убивал врагов
Последняя кровь
Как одна из самых жестоких ОПГ России убивала бизнесменов, чиновников и свидетелей
Друг убитого в Подмосковье спецназовца рассказал обстоятельства произошедшего
Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы своего мужа
Стали известны подробности драки с участием бывшего спецназовца
Российский генерал рассказал о лишениях ради борьбы с терроризмом
Все материалы
Наука и техника
Тайная угроза
Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Все еще магия
Чем закончилась «тихая революция» Apple: AirPods 2
«Обездвиженные» Украиной корабли России заменят корветами будущего
Обнаружены следы древней опасной инфекции
Обнародован эффективный способ лечения рака груди
Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Все материалы
Спорт
«Так быстро не было даже у меня с женой»
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов. Как это было
На обвиненного в изнасиловании Неймара завели уголовное дело
Ковальчук отсоветовал россиянам пить пиво в отпуске
Названа еще одна возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»
Юные хоккеисты скрестили клюшки
Как турнир EuroChem Cup снискал славу «детского чемпионата мира по хоккею»
Сын погибшего экс-футболиста «Реала» написал прощальное письмо отцу
Капитан «Ливерпуля» разрыдался на плече победившего рак отца после финала ЛЧ
Все материалы
Культура
«Когда тело дрожит, а глаза закатываются под лоб»
Что происходит с наемными убийцами после смерти: новая книга Этгара Керета
Владимир Маяковский и Лиля БрикМои борьба, тюрьма и чертовщина
13 лучших книг лета: биография Лили Брик, двухтомник Мураками и Стивен Фрай
Tyler The CreatorГлавная музыка месяца
Тайлер страдает, Виталик танцует, Америка горит
«Это было мучительное многодневное испытание»
Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей
На украинском фестивале ураган убил человека
Запрет мэра вынудил Волочкову выступать бесплатно
Буду погибать пожилым
Война с мертвецами, мафией и мужчинами — главные сериалы месяца
Все материалы
Интернет и СМИ
«Отвратительная и угнетающая демонстрация нездоровых людей»
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Я опустошен»
Секс-скандал разрушил судьбу популярного гей-блогера. От него отвернулись миллионы фанатов
Смертельно больную девушку осудили за желание свободных отношений
Телеведущая с откровенным вырезом осадила ополчившихся на нее зрителей
Якубович проехал по тротуару и отказался извиняться
Познер объяснил попадание в список врагов Украины
Все материалы
Ценности
«Домогательства провоцируют фильмы»
Убийства чести, переизбыток женихов и алкоголизм: что окружает индийских женщин
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Рита ОраБойцовские петушки
Эта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
Россиянам предложили комплект Aston Martin за 762 миллиона рублей
Самую молодую миллиардершу в мире раскритиковали за неправильное умывание
Неприличная надпись на футболке трехлетней девочки рассмешила пользователей сети
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Все материалы
Путешествия
«Проснулся в Берлине, а вокруг опять стена, кордоны, КГБ»
Зачем россиянам ехать в Германию
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Тут над смертью смеются до колик»
Как россиянин очутился в самом опасном месте планеты и смог выжить
В деталях Boeing обнаружили дефекты
Власти США потребовали показывать соцсети при подаче на визу
Столкновение гигантского круизного лайнера с теплоходом попало на видео
В Гималаях пропали семеро альпинистов
Все материалы
Из жизни
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Джордан Адлард-Роджерс«Я больше не грязный секрет»
Тайный сын аристократа рос среди бродяг. После смерти отца он добился правды и денег
Подозреваемый в убийстве модели беглый миллионер впервые заговорил
Трехметровый аллигатор выбил окно и ворвался в дом
Жена приняла остановку сердца у мужа за храп
Американец застрелил подругу во время секса
Все материалы
Дизайнер нарисовал Defender 378 раз
Классический Land Rover как арт-объект
Лучший тюнинг месяца
8 самых ярких доработанных автомобилей мая
Браво, Bravo!
История маленького концепта Lamborghini, предвосхитившего Gallardo
Если бы известные спорткары были среднемоторными
Посмотрите на Nissan GT-R, Toyota Supra и Aston Martin DB11 с двигателем за сиденьями
Lada Granta станет 350-сильным ралли-каром
Две модели Infiniti ушли с российского рынка
Электрический Mini отбуксировал грузовой Boeing
Все материалы
Дом
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Россиян предложили лишить счетчиков тепла
Ночь в московской коммуналке оценили в 37 тысяч рублей
Москва заняла второе место в мире по росту цен на дорогое жилье
Российские дома предложили переделать ради безопасности детей
Все материалы