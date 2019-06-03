Подруга одержимой розовым женщины помешалась на желтом

Жительница американского города Лос-Анджелес, помешанная на розовом, обнаружила, что ее соседка одержима желтым цветом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

54-летняя Киттен Кей Сера (Kitten Kay Sera) называет себя монохроматницей — человеком, предпочитающий один цвет любому другому. Она тридцать лет носит только розовое и отказывается одеваться иначе даже на похороны. «В моей розовой квартире есть розовая беговая дорожка, розовая гитара, розовый телефон, розовый пылесос, розовая туалетная бумага — и список можно продолжать еще долго, — говорит женщина. — Даже моя собачка розового цвета. Я крашу ей шерсть свекольным соком. Он совершенно безвреден, ветеринар разрешил».

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Сера давно хотела найти других монохроматниц. «Я начала искать таких же людей в 2014 году, — рассказывает она. — Дала рекламу на Craigslist (популярный сайт объявлений — прим. «Ленты.ру») во всех крупных городах в каждом штате — и ни одного ответа. Это было так грустно, что я заплакала. Мне так хотелось связаться с кем-то вроде себя».

В итоге она обнаружила, что другая женщина, одержимая одним цветом, живет всего в 20 минутах от нее. 35-летняя Элла Лондон помешалась на желтом в 2012 году. Она одевается в желтую одежду, чистит зубы желтой щеткой, красит волосы в желтый цвет, делает желтый макияж и предпочитает желтую еду — например, бананы и яичницу. «Желтый — это солнце, он приносит нам жизнь и заставляет все тикать», — объясняет она.

Как выяснилось, есть и другие монохроматницы. «Я нашла других людей вроде нас в Соединенных Штатах, и это потрясающе, — говорит Сера. — Есть зеленая женщина, оранжевая женщина, синяя, фиолетовая и еще красная. Из нас можно составить целую радугу. Теперь она вместе с Лондон пытается организовать встречу, на которой соберутся все любительницы одного цвета.

В 2018 году сообщалось, что жительница Боливии перевоплотилась в куклу и утверждает, что только в таком образе смогла полюбить себя. Теперь она носит необычный кукольный макияж и костюмы и больше не комплексует.

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