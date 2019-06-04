Стал известен обладатель рекордно дорогого обеда с легендарным инвестором

Победителем аукциона за право пообедать со знаменитым инвестором Уорреном Баффетом стал владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Сан пожертвовал рекордные 4,57 миллиона долларов — это самая крупная сумма за всю двадцатилетнюю историю розыгрышей обедов с Баффетом.

Деньги, полученные от владельца BitTorrent, пойдут на помощь бездомным, больным наркоманией и голодающим. За все время существования аукциона на благотворительность было собрано более 30 миллионов долларов.

В своем твите Сан пригласил на встречу с Баффетом и лидеров блокчейн-индустрии. Он выразил надежду, что это всем пойдет на пользу.

Согласно правилам, во время обеда американскому инвестору можно задавать любые вопросы, кроме тех, которые касаются его деловых планов.

Уоррен Баффетт известен не только как успешный инвестор и один из самых богатых людей в мире (на данный момент его состояние оценивается в 81,5 миллиарда долларов), но и как крупный меценат.

Ранее он взял на себя обязательство пожертвовать на благотворительность 99 процентов своего имущества — в течение жизни или через завещание.

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