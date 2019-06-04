Мир
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Зеленский передумал по поводу диалога с Россией
Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми
Пентагону предрекли мужское доминирование
Пригожин пожаловался на затравившее Алсу поколение блогеров и рэперов
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Аллигатор приполз на пикник и съел всю колбасу
Крымский мост оставил российский завод без работы
В «московском Диснейленде» установили самый экстремальный аттракцион 
Рогозин пообещал Путину управление Россией через «Государево око»
Новости партнеров

Греция потребовала у Германии 320 миллиардов евро репараций

Перейти в «Мою Ленту»

Посол Греции в Германии передал в немецкий МИД ноту с призывом к немецкому государству начать переговоры о репарациях за Первую и Вторую мировые войны, оцененных примерно в 320 миллиардов евро. Об этом сообщается на официальном сайте греческого МИДа.

В сообщении сказано, что греческий народ, для которого это как моральный, так и материальный вопрос, требует у ФРГ возмещения за страдания жертв и потомков жертв германской оккупации, возврата оккупационного займа и возвращения нелегально вывезенных археологических и иных культурных ценностей.

Потребовать репараций у Германии парламент Греции решил на заседании 17 апреля. В резолюции, принятой в тот день, ущерб, нанесенный за время Второй мировой войны, оценивается в 309,5 миллиарда евро, а вред от действий немцев в Первую мировую — в 9,2 миллиарда евро.

В январе 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Греческой Республики Прокописом Павлопулосом признала ответственность своего государства за преступления, совершенные Третьим Рейхом, однако не упомянула о каких-либо репарациях.

В годы Второй мировой войны Греция была оккупирована нацистами. Они управляли ключевыми регионами страны, а часть второстепенных территорий передали поддерживавшим фашизм Италии и Болгарии. За период с 1941 по 1944 годы несколько десятков тысяч греков погибли от голода и репрессий, экономика страны была разрушена. Всего жертвами Второй мировой войны стали почти 20 процентов населения Греции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Греция вслед за Польшей потребует возмещения ущерба от немецкой оккупации
Меркель признала ответственность Германии за нацистов
Греция продолжит требовать репарации от Германии
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Поднебесная сотня

Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
19:19Сегодня

Пентагону предрекли мужское доминирование

18:59Сегодня

НАТО и Украина проведут учения в Черном море

18:21Сегодня

Мужчина с ножами напал на полицию в Париже

Мир00:03 3 июня

«Не все евреи умные»

Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
18:16Сегодня

В Испании отложили перезахоронение диктатора-фашиста

17:14Сегодня

США усилят давление на Кубу

14:30Сегодня

Исламские террористы получили оружие с завода Порошенко раньше ВСУ

Мир00:0129 мая

Картель на все руки

Как мексиканские наркобароны получают власть над нефтью, золотом и целыми странами
13:36Сегодня

Трампа уличили в нарушении протокола и странном приветствии королевы

17:33Сегодня

Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове

16:55Сегодня

Лавров усомнился в качестве советников Трампа

Россия
«Лазили по трупам, искали своих детей»
Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
Выросло число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Раненые и пропавшие без вести: подробности ЧП на оборонном заводе
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры»
Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
Путин поручил решить проблему обманутых дольщиков
В России захотели учредить звание «Город военно-трудовой славы»
В Москве «заминировали» здание Госдумы и «Останкино»
Названо число брошенных в роддомах российских детей
Все материалы
Мир
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
Греция потребовала у Германии 320 миллиардов евро репараций
НАТО и Украина проведут учения в Черном море
Мужчина с ножами напал на полицию в Париже
В Испании отложили перезахоронение диктатора-фашиста
США усилят давление на Кубу
«Их бьют, насилуют и унижают в любое время»
 
Все материалы
Бывший СССР
EKRE и ee молодежная организация «Синие пробуждение» организовали в день празднования 101-й годовщины Эстонской Республики, 24 февраля, факельное шествие в центре ТаллиннаЭстонский реванш
В Прибалтике пришли к власти новые националисты. Они чтут легион СС и ненавидят мигрантов
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский передумал по поводу диалога с Россией
Зеленский и глава Еврокомиссии посмеялись над Порошенко
Авторство ролика об аннексии части Украины приписали российским спецслужбам
Украина отправила на учения НАТО наказанную за трусость бригаду
Раскрыты детали отказа Украины от выпуска БТР из европейской стали
Все материалы
Экономика
Хапанем немножечко
Корпорации врываются в феминизм и поддерживают ЛГБТ. Все ради денег
«Желание добиться хайпа»
Двукратное повышение цен на плацкарт оказалось фейком
Рустам ТарикоБумажный стандарт
Что получат кредиторы банка Рустама Тарико
Apple и Google потеряли десятки миллиардов долларов
«Роснефть» поверила словам «Транснефти» о компенсации убытков по «Дружбе»
Филиппины столкнулись с проблемами из-за манго
«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение
Все материалы
Силовые структуры
Никита БелянкинБоец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
За убийство ветерана боевых действий разыскивают жителей Чечни
«Если в суде что-то расскажешь, тебе не жить»
Россиянин под пытками взял на себя чужое убийство. Его оправдали, но снова хотят посадить
Константин ПискаревПоследние из 90-х
Дело банды Кости Большого. Расследование «Ленты.ру»
Одного из подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ поймали в самолете
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ
Росгвардейцев накажут за неспешное открытие ворот перед генералом
Назван зачинщик драки с убитым спецназовцем ГРУ
Все материалы
Наука и техника
Темные времена
Похороны iPhone 5s и iTunes, компьютер-терка и другие новинки презентации Apple
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Тайная угроза
Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Рогозин пообещал Путину управление Россией через «Государево око»
Ту-22М3М показали изнутри
Предсказана скорая смерть созданных детей-мутантов
Самый мощный спутник России забарахлил
Все материалы
Спорт
Энтони Джошуа (слева) и Энди Руис-младшийТолстый Рокки
На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира
Российский нападающий сравнил футбол в России и Европе
Переход Головина в «Монако» назвали катастрофой
«Реал» усилился нападающим
«Так быстро не было даже у меня с женой»
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов. Как это было
Обвинившая Неймара в изнасиловании отпугнула адвокатов
Аршавин стал невыездным
Все материалы
Культура
Цацики, Пендервики и Финдус
10 лучших детских книг лета
Вы его даже не представляете
 
«До боли реалистичная картина»
 
Пригожин пожаловался на затравившее Алсу поколение блогеров и рэперов
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Бывшая солистка «ВИА Гры» оправдалась за «подарки смерти» больным детям
Все материалы
Интернет и СМИ
Закон джунглей
Нетронутые уголки планеты глазами лучших фотографов мира
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Отвратительная и угнетающая демонстрация нездоровых людей»
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
Пивоварня оскорбила гомосексуалов в сети и лишилась директора
Женщина потратила все накопления ради славы на телевидении и просчиталась
Российского телеведущего обвинили в вымогательстве миллионов у чиновника
BadComedian рассказал о будущем после блокировки канала
Все материалы
Ценности
«Домогательства провоцируют фильмы»
Убийства чести, переизбыток женихов и алкоголизм: что окружает индийских женщин
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Рита ОраБойцовские петушки
Эта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
Назван лучший месяц для покупки кроссовок
Сын голливудской актрисы вышел на улицу в образе девочки
Тучную невесту высмеяли за похожее на пижаму платье
В России создали фотоаппарат по цене автомобиля
Все материалы
Путешествия
«Полезно для здоровья и отвратительно на вкус»
Как российская студентка очутилась в Токио и познала тонкости местной кухни
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Проснулся в Берлине, а вокруг опять стена, кордоны, КГБ»
Зачем россиянам ехать в Германию
Названы российские авиакомпании с самым вкусным питанием
Глава российской авиакомпании публично усомнился в безопасности SSJ-100
Появилось видео из разгерметизированного российского самолета
Boeing-737 вернется в Москву из-за разгерметизации
Все материалы
Из жизни
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Джордан Адлард-Роджерс«Я больше не грязный секрет»
Тайный сын аристократа рос среди бродяг. После смерти отца он добился правды и денег
Женщина побаловала себя суши и поранила десны пластиком
Дикие слоны догнали спортсменов и побили хоботом
Агрессивная обезьяна съела утят на глазах у их матери
Ручные крысы заразили девочку смертельно опасной болезнью
Все материалы
Каким мы запомним Ники Лауду
На смерть чемпиона
Главные конкуренты 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale
Кто поспорит с самым революционным Ferrari наших дней?
Дизайнер нарисовал Defender 378 раз
Классический Land Rover как арт-объект
Лучший тюнинг месяца
8 самых ярких доработанных автомобилей мая
Lamborghini скрестила Huracán с кроссовером Urus
В России новую Toyota Supra оценили дороже соплатформенного BMW Z4
Пикап Nissan Navara обновился и стал мощнее
Все материалы
Дом
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
В квартире известного московского художника обнаружили 80 кошек
В России нашли жилье с отрицательной стоимостью
Самая дорогая квартира в Москве оказалась в тысячу раз дороже самой дешевой
Дачный домик в Подмосковье предложили снять за 45 миллионов рублей в месяц
Все материалы