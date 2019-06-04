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Власти решат проблемы с гражданством для жителей Приднестровья

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Дмитрий Козак

Проблемы с получением российского гражданства жителями непризнанного Приднестровья будут урегулированы, заверил вице-премьер Дмитрий Козак. Его слова приводит ТАСС во вторник, 4 июня.

«Проблема в интерпретации или нечеткости правил, которые детально регулируют прием документов, и т.д. Это не политическая проблема», — сказал Козак после встречи с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

Ранее Красносельский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой упростить процедуру получения гражданства для местных жителей, которые не имеют советских паспортов.

20 мая депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям Приднестровья. По его словам, вопрос о российском гражданстве является для жителей Приднестровья одним из приоритетных.

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) образовалась в 1990 году после провозглашения независимости от тогда еще Молдавской ССР. Полностью она отделилась в 1992 году в результате вооруженного конфликта. Страны ООН не признают ее независимость.

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