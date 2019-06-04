Назойливый бегемот утомил флегматичного носорога

Туристы в частном заповеднике Мала-Мала в ЮАР стали свидетелями ночного конфликта между бегемотом и носорогом. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings на YouTube.

Бегемот ходил по пятам за носорогом и норовил его понюхать или лизнуть. Когда тот оборачивался, он открывал пасть и отказывался уходить. Через несколько минут носорог устал от «внимания» и уколол бегемота рогом. После этого животное на некоторое время отбежало, но вскоре снова вернулось.

«Думаю, этому бегемоту было одиноко и скучно или просто любопытно», — считает автор видео, смотритель парка Майк Киркман (Mike Kirkman). По его словам, остальные бегемоты ушли из тех мест из-за засухи. «Не знаю, чем все это закончилось, но раненых животных потом не видели, — отметил он. — Отсюда вывод, что исход был мирным».

В мае сообщалось, что в заповеднике Мала-Мала бегемот подрался со стаей львов. Чтобы избавиться от хищников, ему пришлось зайти в воду.

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