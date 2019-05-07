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Рыбак погиб после нападения бегемота

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Бегемот напал на четверых рыбаков из кенийского города Бондо. Об этом сообщает местное издание Hivisasa.

Инцидент произошел, когда они удили рыбу в озере Виктория. Животное атаковало их лодку и смогло повредить ее. В результате мужчинам пришлось прыгать в воду.

Троим из них удалось добраться до берега вплавь. Там они заметили исчезновение товарища. Как выяснилось, он отстал от них и захлебнулся. Рыбаки пытались его спасти, но опоздали.

Озеро Виктория располагается в Восточной Африке на территории Танзании, Кении и Уганды. Его площадь составляет 68 тысяч квадратных километров, более чем вдвое превышая площадь Байкала.

В 2018 году сообщалось, что самка бегемота атаковала лодку другого рыбака, который удил рыбу в озере Виктория. Животное прикончило его, когда он упал в воду.

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