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Пивоварня оскорбила гомосексуалов в сети и лишилась директора

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Австралийская пивоварня Southern Bay Brewery подверглась критике со стороны пользователей сети после того, как опубликовала на своей странице в Facebook мем с шуткой про гомосексуалов. Об этом пишет Daily Mail.

Компания использовала мем с изображением мускулистого мужчины, который, вероятно, был призван олицетворять мизогинию и чрезмерную мужественность. Пивоварня подписала картинку следующими словами: «Безалкогольное пиво? Имеете в виду лимонад для геев?».

Большинство пользователей осудили пост с таким содержанием. «Это было далеко не лучшее ваше решение», — написал один из юзеров. «Вау! Качество ваших социальных сетей только что упало ниже, чем качество вашего пива. Поздравляю! А теперь удалите это», — потребовал другой.

Пивоварня прислушалась к людям и удалила мем в течение часа после его публикации, а затем извинилась. «Мы никого не хотели обидеть. Мы понимаем, что это плохо, и такого больше не повторится», — говорилось в обращении директора компании. Спустя еще некоторое время директор объявил о своем уходе с должности.

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