МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Василий Боднар, передает «Украинское радио».

«Во время голосования несколько недель назад мы голосовали против этого и призвали наших международных партнеров, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления», — напомнил Боднар. По его словам, возвращение России в ПАСЕ несет угрозу недоверия к этой организации.

Представитель МИД Украины подчеркнул, что Москва регулярно нарушает права человека, в то время как западные страны ей это «прощают». Он заключил, что Украина изменит отношение к ПАСЕ «более функциональным способом».

17 мая в ходе переговоров Комитета министров Совета Европы в Хельсинки было решено, что Россия должна остаться в ПАСЕ. Отмечалось, что это сделано в том числе для того, чтобы россияне могли обращаться в Европейский суд по правам человека.

В апреле 2014 года Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ. Причиной послужили события на востоке Украины и в Крыму. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжают действовать: российская делегация лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса до восстановления полномочий своей делегации.

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