Медик побил колбасой пациента, обозвал его пьяницей и попал на видео

dailymail.co.uk

В Румынии неизвестный парамедик побил батоном колбасы пациента, находящегося без сознания, и обозвал его пьяницей. На видео произошедшего обратил внимание таблоид Daily Mail.

На кадрах видно, как больной лежит на каталке в бессознательном состоянии с кислородной маской на лице. Сотрудник скорой помощи берет в руки батон колбасы и бьет пациента по лицу. Затем медик говорит: «Ты хочешь салями, так получи ею по голове! Пьяница!»

Видео, опубликованное в социальных сетях, стало вирусным и привлекло внимание властей. Министр внутренних дел Румынии Кармен Дэн (Carmen Dan) возмутилась произошедшим. «Действия одного человека могут разрушить репутацию всего учреждения и навредить десяткам, сотням людей, которые выполняют свою работу более профессионально», — заключила она. Чиновница потребовала, чтобы сотрудника скорой помощи нашли и уволили.

Представители главного управления по чрезвычайным ситуациям начали расследование и ведут поиски парамедика. Они обещали принять соответствующие меры по пресечению подобных инцидентов.

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