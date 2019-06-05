Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи. Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1», сообщает «Укринформ».

По мнению министра, еще рано делать выводы о том, каким человеком и президентом является Зеленский. «Я надеюсь, что он также не будет делать выводов, не поговорив со мной, не увидев, какая у нас работа», — сказала Супрун.

Также глава Минздрава выразила надежду, что Зеленский больше не будет называть ее «именами, которые являются оскорбительными и непрофессиональными».

Ранее 5 июня Зеленский заявил, что украинцы по-разному относятся к Супрун, но поблагодарил бога за то, что у него самого другой врач. «Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава богу, у меня есть другой врач, у моей семьи», — сказал президент.

Ульяна Супрун возглавила Минздрав Украины в июле 2016 года. В феврале 2019-го киевский суд запретил ей исполнять полномочия министра, поскольку находиться в статусе исполняющего обязанности по закону можно не более одного месяца. Кроме того, Супрун имеет двойное гражданство — Украины и США. Спустя несколько дней она была восстановлена в должности.

Супрун известна как автор спорных советов в области здравоохранения. В частности, глава Минздрава советовала украинцам не отказываться от мороженого во время простуды и чихать во внутреннюю сторону локтя, чтобы избежать заражения окружающих.

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