В доме бывшего главы ФСБ поселились китайцы с тигром

В подмосковном доме бывшего директора ФСБ и депутата Госдумы Николая Ковалева поселились китайцы и тигр, соседка готовится подать на них жалобу в прокуратуру. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Заявительница Оксана Солнышкина — жительница элитного поселка «Любушкин хутор» в Одинцовском районе Подмосковья — рассказала, что родственники чекиста сдали дом в аренду, и новые хозяева, граждане Китая, привезли с собой тигра. Женщина уверяет, что животное держат в клетке и постоянно «травят собаками, чтобы держать в тонусе». Она также призналась, что из-за близости хищника беспокоится о своей безопасности.

Недовольны появлением тигра и другие жители поселка, которые неоднократно вызывали полицию. Однако правоохранители ничего не могут сделать, так как у новых хозяев дома бывшего директора ФСБ документы об аренде в полном порядке.

5 апреля сообщалось о кончине генерала Николая Ковалева на 70-м году жизни после продолжительной болезни.

Он руководил Федеральной службой безопасности с 1996 по 1998 год. В последнее время был членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и руководителем российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Генерал удостоен множества государственных наград, в том числе орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, «За военные заслуги», ордена Красной Звезды и ордена Почета.

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