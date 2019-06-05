В школе прокомментировали инцидент с принуждением девочки к питью из лужи

Директор школы №17 в Бийске (Алтайский край) заявила, что советовала матери школьницы, которую сверстницы заставили пить из лужи, написать заявление в полицию, но та отказалась. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в среду, 5 июня.

«Девочка на школьном контроле состояла, то есть с ней работали в связи с тем, что она пропускала школу, не ходила. Маму приглашали неоднократно в школу, беседы вели, и индивидуальная программа сопровождения психолога была, то есть вся работа велась в школе», — рассказала директор Татьяна Столлер.

По ее словам, после случившегося домой к пострадавшей направили классного руководителя и социального педагога, однако на контакт она идет плохо.

Столлер также уточнила, что издевались над сверстницей ученицы другой школы.

Ранее в среду утром в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором бийские школьницы заставляют 15-летнюю девушку пить из лужи, угрожая избиением. На кадрах видно, как школьница в спортивном костюме стоит на коленях и плачет, в то время как подростки за кадром приказывают ей «наклоняться лицом» и пить. «Могу помочь, показывать не буду. Лицом туда утопись, пока я сама тебя туда не запечатала», — говорит одна из девушек за кадром.

По факту случившегося назначена доследственная проверка. По данным «Комсомольской правды», конфликт мог быть связан с молодым человеком. По другой версии, 15-летняя школьница поплатилась за угрозы в адрес сестры сверстницы.

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