Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как школьница в спортивном костюме стоит на коленях перед лужей и плачет, в то время как подростки за кадром приказывают ей наклоняться лицом и пить. «Могу помочь, показывать не буду. Лицом туда утопись, пока я сама тебя туда не запечатала», — говорит одна из девушек за кадром.

По данным «Комсомольской правды», причиной конфликта могло стать то, что потерпевшая и бойфренд одной из нападавших были замечены вместе. По другой версии, 15-летняя школьница поплатилась за угрозы в адрес сестры сверстницы.

«Ну а что? За дело. Ей выбор встал: получить по лицу либо так. Она выбрала это», — прокомментировала инцидент автор ролика.

По факту видео назначена доследственная проверка, личность потерпевшей установлена, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

В марте сообщалось об ученицах одной из школ Челябинска, которые избили одноклассницу из-за поддельных кроссовок люксового бренда Balenciaga. Девочку били по лицу и ногам, ученики из параллельного класса требовали от нее деньги. Инцидент был снят на видео и выложен в сеть.

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