«Донстрой» сдал в эксплуатацию три корпуса проекта «Символ» раньше срока

Компания «Донстрой» ввела в эксплуатацию три корпуса жилого комплекса «Символ» с опережением запланированных сроков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе застройщика.

Застройщик должен был сдать восемь корпусов первой очереди проекта в 4 квартале 2019 года. Но досрочное завершение строительных работ позволило «Донстрою» начать ввод домов в эксплуатацию уже с начала лета. Общая площадь готовых корпусов — 112,4 тысячи квадратных метров, в них расположено 857 квартир.

Корпуса 2,4 и 5 получили официальные адреса на новой улице, появившейся на карте Москвы в прошлом году в рамках создания улично-дорожной сети проекта «Символ»: проезд Невельского. Улица названа в честь российского адмирала Геннадия Невельского, исследователя Дальнего Востока, доказавшего, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин — остров.

Введенные корпуса входят в состав квартала «Свобода», необычная «бионическая» архитектура которого уже сделала «Символ» одним из самых ярких и узнаваемых проектов Москвы. В этом же квартале «Донстрой» завершает благоустройство первого участка нового городского парка «Зеленая река», который в перспективе протянется на 2 километра через весь строящийся район. В парке уже можно увидеть уникальный мост на опорах-кадках, в которые высажены деревья и вьющийся виноград. Для детей готовы игровые экогородки «Холмистые берега» и «Вековой Дуб». Проложены прогулочные дорожки, посажены крупномерные деревья, декоративные кустарники и зеленые газоны. Летом 2019 года парк будет полностью готов.

Территория проекта «Символ» компании «Донстрой» занимает площадь более 60 гектаров на границе Центрального административного округа Москвы. Расстояние до Кремля — менее 5 километров. Всего полтора километра до Садового кольца, меньше километра до Золоторожской набережной реки Яузы и до Лефортовского парка. Концепция проекта разработан британскими архитектурными бюро LDA Design и UHA London.

