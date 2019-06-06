Потопивший судно на Дунае украинец оказался участником еще одной аварии

Капитан прогулочного теплохода, который протаранил катер с туристами в венгерской столице Будапеште, недавно уже попадал в аварию. Об это сообщили в прокуратуре Венгрии, передает Reuters.

Как отмечается, капитаном теплохода Viking Sigyn был 64-летний украинец Юрий С. из Одессы. Мужчина арестован и является главным подозреваемым по делу об аварии в Будапеште.

По данным прокуроров, 1 апреля 2019 года он управлял судном Viking Idun, которое протаранило грузовое судно. Это произошло в Нидерландах, во время плавания из Антверпена в Гент. Отмечалось, что тогда никто не пострадал.

Кроме того, прокуроры сообщили, что украинец удалил некие данные со своего телефона сразу после столкновения. В то же время неясно, связаны ли эти файлы с произошедшим.

Катер The Mermaid с туристами из Южной Кореи столкнулся с пароходом вечером 29 мая, после чего перевернулся и затонул. Семь человек смогли спастись, 17 тел погибших уже обнаружили, они опознаны. Еще 11 человек числятся пропавшими без вести и считаются умершими, в их числе — шестилетний кореец и два члена экипажа.

Причины произошедшего пока устанавливаются. Крушение в Будапеште стало самым серьезным на Дунае за последние полвека.

ATV Magyarország / YouTube

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