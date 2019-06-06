Тарасова высказалась о покидающих Россию фигуристках

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала отъезд российских фигуристок в другие страны. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова подчеркнула, что не считает, что в России есть проблема «утечки ног». По ее словам, в стране много талантливых фигуристок, которые должны реализовывать свой потенциал.

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«Мы же не можем быть вредителями. Существуют международные правила, по которым мы отдаем спортсменов в другую страну, чтобы талант развивался. Нам будет сложно, потому что уезжают очень хорошие. Но удерживать их тоже нельзя, это несправедливо по отношению к детям», — заявила она.

В мае 2018-го в Канаду отправилась российская фигуристка Евгения Медведева, которая ранее тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. В Северной Америке наставником россиянки стал Брайан Орсер.

С мая 2014-го право представлять Канаду на международных стартах получила россиянка Любовь Илюшечкина. Фигуристка выступает в парном катании.

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