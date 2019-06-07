Планировавшего взрыв в центре Нью-Йорка мужчину задержало ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с полицией Нью-Йорка задержало мужчину, который планировал взорвать гранаты на нью-йоркской площади Таймс-сквер. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Антитеррористическая группа из сотрудников разных силовых ведомств следила за злоумышленником и задержала его до того, как взрывные устройства попали к нему в руки.

По предварительным выводам расследования, мужчина не был связан с какой-либо группой и действовал в одиночку. Сообщается, что он предстанет перед судом Бруклина.

В декабре 2018 года стало известно, что сторонника террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абдулрахмана Эль-Бахнасави приговорили к 40 годам тюрьмы. Он собирался взорвать бомбы на Таймс-Сквер одновременно с рядом других терактов в Нью-Йорке и таким образом устроить «второе 11 сентября».

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