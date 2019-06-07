«Дом.РФ» и ВЭБ.РФ обустроят Южно-Сахалинск и Геленджик

На Петербургском международном экономическом форуме подписан меморандум о том, что «Дом.РФ» совместно с ВЭБ.РФ помогут властям Сахалинской области помочь с благоустройством Южно-Сахалинска. Об этом пишет «Коммерсант».

Стороны будут взаимодействовать при решении приоритетных задач социально-экономического развития Сахалинской области. В подписанном соглашении определены пилотные совместные проекты, направленные на формирование комфортной городской среды. В Южно-Сахалинске запланировано создание жилого и культурно-делового кварталов в соответствии со стандартом комплексного развития территории, который разрабатывается «Дом.РФ».

Такое же соглашение руководство «Дом.РФ» подписало с властями Краснодарского края о развитии общественных пространств Геленджика.

