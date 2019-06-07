Экологи очистят бухты на острове Врангеля

Военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа отправились на остров Врангеля в Арктике, чтобы очистить местные бухты, сообщает пресс-служба округа.

Экологи прибыли на самолете в Анадырь, откуда до конца недели на вертолете их доставят на остров. В очистке территории примут участие 40 человек, 10 единиц техники и 20 единиц специального технологического оборудования

«Деятельность экологического подразделения планируется в районе бухт Роджерса и Сомнительная (поселок Ушаковский и аэродром Звездный)», — говорится в сообщении.

Военные будут жить в районе бухты Сомнительная в стационарном лагере, а не в палатках, поскольку в округе обитает множество белых медведей.

Ранее сообщалось, что в этом году российские военные собираются вывести с острова Врангеля около 150 тонн металлических бочек и рекультивировать два гектара очищенной от отходов территории.

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