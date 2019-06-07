Женщина пять лет растила на пальце огромный рог

Жительнице Индии удалили выросший на пальце рог. Об этом сообщает издание Daily Mail.

60-летняя женщина попала в больницу со странным образованием на пальце, которое доставляло ей дискомфорт. Доктора диагностировали у нее кожный рог длиной в шесть сантиметров. Это первый зарегистрированный случай, когда подобное образование появляется на большом пальце. Пациентка отметила, что рог впервые возник на ее руке пять лет назад. Однажды она удаляла опухоль, но она вновь отросла и увеличилась в размерах.

Хирурги подтвердили, что это доброкачественное образование, и удалили его. По словам медиков, женщина чувствовала себя хорошо после операции, и сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Они назначили ей самостоятельное лечение, придя к выводу, что это себорейный кератоз. Это одно из наиболее распространенных доброкачественных новообразований у пожилых людей, которое напоминает рог, как у животных, но без кости внутри. Оно характеризуется уплотнением рогового слоя кожи и чаще всего появляется на открытых участках.

В конце мая сообщалось, что житель Индии отказывался от операции и в течение 20 лет растил огромную опухоль головного мозга. За десятки лет нарост увеличился до пяти килограммов и начал причинять индийцу неудобства. Из-за внешнего вида он избегал людей и отдалился от друзей.

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