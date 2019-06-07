Белорусский турист заплатил за такси 20 тысяч рублей

Белорусский турист заказал такси из Гродно до Санкт-Петербурга. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Поездка из города на западе Белоруссии до Петербурга заняла 21 час (с перерывами для отдыха и питания) и обошлась путешественнику в сумму около 20 тысяч рублей. Расстояние, которое преодолели таксист и его пассажир, составило примерно 1,1 тысячи километров.

Представитель сервиса такси сообщил, что подача авто не была заказана заранее, турист просто вызвал машину и тут же отправился в другую страну. Специалист предположил, что путешественник предпочел этот вид транспорта потому, что такси движется быстрее междугороднего рейсового автобуса и не зависит от расписания, как, например, поезд: турист может выехать в любое удобное для него время.

В июне 2018 года, во время проведения в России чемпионата мира по футболу, московский таксист довез двух исландских болельщиков из аэропорта в центр столицы за 50 тысяч рублей. Туристы были удивлены, но заплатили. «Спорить с таксистом не стали. Если честно, просто хотели поскорее доехать и не знали цен на поездки. Потом нам рассказали про реальную стоимость — и мы расстроились», — рассказал один из путешественников.

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