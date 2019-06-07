«Роснефть» и Ростех договорились о развитии рынка газомоторного топлива

«Роснефть» и Ростех заключили на ПМЭФ-2019 соглашение о сотрудничестве в области развития рынка газомоторного топлива, передает корреспондент «Ленты.ру».

По условиям соглашения, стороны подготовят пул проектов по дооснащению АЗС «Роснефти» оборудованием, произведенным предприятиями Ростеха, для комбинированной реализации сжиженного природного газа (СПГ) и компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива.

Стороны планируют развивать сотрудничество в сфере поставки и оказания услуг сервисного обслуживания оборудования, необходимого для хранения и реализации газомоторного топлива, а также в области внедрения и применения современных высококачественных инновационных материалов и технологий госкорпорации Ростех.