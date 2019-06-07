«Роснефть» и Ростех договорились сотрудничать в области воздушного сканирования

«Роснефть» и Ростех в рамках подписали соглашение об основных принципах развития сотрудничества в области воздушного лазерного сканирования и беспилотных летательных аппаратов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Соглашение предусматривает совместную работу над проектом по выполнению воздушного лазерного сканирования на объектах «Роснефти», а также созданию специальных авиационных комплексов с использованием беспилотных летательных аппаратов для решения задач компании.

«Активное внедрение инновационных технологий, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов при обустройстве нефтегазовых объектов, позволяет компании сокращать издержки и сроки выполнения работ», — отметил вице-президент по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти» Андрей Шишкин.

Ростех давно внедряет дроны в самых разных отраслях: сельском и лесном хозяйстве, энергетике, строительстве. Например, беспилотники ZALA AERO GROUP ежегодно обследуют более 5 миллионов километров инфраструктуры ТЭК, специальная линейка применяется для работ в условиях Крайнего Севера и Арктики.