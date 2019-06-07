Футболист «Ливерпуля» вспомнил об отказе играть в России

Сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о том, что мог оказаться игроком московского «Спартака». Его слова приводит Onze Mondial.

В интервью изданию форвард рассказал о том, как развивалась его карьера. Сенегалец отметил, что когда он выступал за «Зальцбург», в его услугах был заинтересован немецкий специалист Юрген Клопп, на тот момент возглавлявший дортмундскую «Боруссию».

«Тогда "Зальцбург" договорился со "Спартаком". Они хотели продать меня в Россию, чтобы заработать. Но я сказал "нет". Мечтал играть в лучших лигах», — вспомнил 27-летний форвард.

В 2014-м Мане перешел в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон». В 2016-м африканец стал игроком «Ливерпуля», который с 2015-го тренирует Клопп. Будучи форвардом мерсисайдцев Сане играл против «Спартака» в Лиге чемпионов в сезоне-2017/2018. Москвичи сыграли вничью в родных стенах, но потерпели разгромное поражение со счетом 0:7 в заключительном матче группового этапа в Ливерпуле. В том матче Мане отметился дублем в ворота красно-белых.

В минувшем сезоне Мане провел 36 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ и отметился 22 забитыми мячами. Он также был заметен и в успешной еврокубковой кампании мерсисайдцев. В Лиге чемпионов сенегалец провел 13 матчей и записал на свой счет четыре гола.

Мане выступает за сборную Сенегала. В его активе 60 матчей и 16 голов в составе национальной команды.

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