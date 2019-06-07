Желавшего отрезать головы сенаторам мужчину арестовали в США

Суд американского штата Юта арестовал мужчину, который названивал конгрессменам и угрожал им расправой. Его сочли опасным для общества и приказали держать за решеткой до окончания дела, передает The Salt Lake Tribune.

54-летний Скотт Брайан Хейвен (Scott Brian Haven) из города Кейсвилл был взял под стражу утром 4 июня. Он обвиняется в многочисленных телефонных угрозах, которые содержали в себе слова как о нанесении телесных повреждений, так и об убийствах политиков.

По данным следствия, в общей сложности мужчина совершил более двух тысяч звонков за последние 13 месяцев. От действий Хейвена в итоге пострадали пять членов палаты представителей Конгресса, пять сенаторов и бывший госсекретарь Джон Керри. Из всех звонков прямые угрозы содержали семь. В частности, 17 мая 2018 года звонивший заявил, что «хотел бы отрезать голову [сенатору 1] и [сенатору 2] тоже».

Как сообщается, агенты ФБР впервые отправились пообщаться с мужчиной в ноябре 2018-го. В разговоре с ними он признался, что звонил в офисы политиков «в периоды разочарования тем, как демократы обращались с президентом» США Дональдом Трампом. При этом он отрицал какую-либо реальность угроз, а также обещал больше не совершать подобных звонков, однако вскоре взялся за старое. В итоге последнюю из угроз от мужчины получили 28 мая 2019 года.

В том случае, если Хейвена признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов. В следующий раз он предстанет перед судом 13 июня.

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